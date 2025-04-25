На партийный праймериз зарегистрировались 139 человек

В Севастополе, где в сентябре будут выбирать депутатов двух муниципальных округов, на участие в партийном праймериз подано 139 заявки. Распределение по районам примерно равное: — 69 претендента хотят в Гагаринский совет, 70 — в Ленинский. Среди участников — нынешние депутаты, мелькающие в соцсетях активисты и совсем неизвестные люди.

Есть и совершенно неожиданные персоны. Так в Ленинский совет хочет избраться Николай Мусиенко — бывший скандальный директор Музея обороны Севастополя. Оказалось, что после увольнения он не вернулся в Волгоград, а даже хочет пройти во власть, пусть и на уровне муниципалитета.

Предварительное голосование будет электронным и пройдет с 19 по 25 мая. Чтобы принять в нем участие, необходима предварительная регистрация.

В Ленинском и Гагаринском муниципальных советах по 15 депутатов.

Предыдущие выборы были в 2020 году, когда эти два муниципальных совета вдруг самораспустились.