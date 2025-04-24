За деньги можно ускорить регистрацию недвижимости

Госпошлина будет вдвое выше обычной, если вы хотите получить документы на недвижимость уже на следующий день.

Росреестр расширил возможности оказания государственных услуг для граждан и юридических лиц. С 1 января 2025 года осуществить регистрационные действия с недвижимостью можно в ускоренном порядке — за один рабочий день, а не за семь, как предусмотрено законом, или девять, если подавать документы через МФЦ.

Ускоренная процедура доступна при регистрации:

— ипотеки на основании соответствующего договора;

— прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов).

За данную процедуру взимается повышенная пошлина, при этом опция предоставляется исключительно по инициативе заявителя. Чтобы ей воспользоваться, в заявлении необходимо поставить соответствующую отметку о предоставлении услуги в срок не более одного рабочего дня. Ускоренная регистрация возможна как при подаче документов в МФЦ, так и онлайн в личном кабинете на сайте Росреестра.

«Оказание услуги в ускоренном порядке не скажется на сроках оказания услуг, предоставляемых в обычном порядке, — пообещала руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

По ее словам, нередко бываю случаи, когда людям необходимо зарегистрировать недвижимость в гарантированно сжатые сроки. Регистрационные действия в таком случае будут проведены за один рабочий день, следующий за днем подачи заявления.