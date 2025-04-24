В Учкуевке строят часовню

На Северной стороне в парке «Учкуевка» начато строительство небольшой часовни в память о жертвах трагедии, которая произошла в Севастополе 23 июня 2024 года.

Тогда на пляже кассетными снарядами ракеты ATACMS, запущенной киевским режимом, были убиты четыре человека и больше сотни ранены. Среди погибших — двухлетняя Лиза Кирнос и восьмилетняя София Аверьянова.

Отец Софии — Олег Аверьянов — заместитель мэра Магадана обратился к городу с просьбой поставить часовню в память о дочери и о других погибших в тот трагический день.

«Вместе с Олегом Владимировичем и отцом Лизы Кирнос Сергеем Анатольевичем я выехал на место, и мы выбрали этот небольшой участок рядом с основной аллеей на выходе из парка к морю. Все, кто захочет в этом году почтить память погибших, смогут сделать это здесь», — написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.