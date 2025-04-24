Расскажут о помощи советских летчиков крымским партизанам

Экспозиция под названием «Партизанские ангелы» откроется в кинотеатре «Украина» 25 апреля в 16.30, сообщила пресс-служба Севастопольского музея обороны.

Выставка посвящена героическим действиям летчиков советской авиации по оказанию помощи крымским партизанам в 1942–1944 годах и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основными экспонатами станут предметы из фондовой музейной коллекции, в том числе подлинные элементы быта, которыми пользовались крымские партизаны, а также персональные образцы снаряжения летчиков Военно-воздушных сил Черноморского флота, гражданского воздушного флота, фронтовой авиации, авиации дальнего действия и др..

Один из разделов выставки посвящен разведчикам штаба Черноморского флота и парашютно-десантным группам, которые помогали обеспечивать крымских партизан. Особое внимание посетителей наверняка вызовет изготовленный художниками музея макет партизанского аэродрома с уменьшенной моделью самолёта У-2. Макет дает представление можно о внешнем облике посадочной площадки «Зубровая поляна», на которую 10 апреля 1942 года летчик Ф.Герасимов впервые посадил самолет, доставив к партизанам 3-го и 4-го районов радиостанцию и радиста.

Современность выставки обеспечивает ее мультимедийное сопровождение. В зале установлены сенсорные панели, которые позволят пользоваться интерактивной картой и узнать много интересного об использовании авиации для взаимодействия с крымскими партизанами.

Выставка будет работать до 29 июня.