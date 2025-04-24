Перечень заказчиков целевого обучения собираются расширить

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о расширении перечня заказчиков целевого обучения. Таким правом, в частности, предлагается наделить участников свободных экономических зон в Крыму, Севастополе, Донбассе и Новороссии.

«Сегодня мы внесли в Государственную думу законопроект, которым предлагаем расширить перечень заказчиков целевого обучения в логике взаимоувязки экономических и научно-технических кадровых потребностей с системой подготовки востребованных и квалифицированных специалистов. Право на целевую подготовку кадров за счет бюджетных средств получат участники свободных экономических зон, созданных на территориях Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, что будет способствовать восстановлению экономики воссоединенных регионов и повышению качества жизни граждан», — сообщила ТАСС И.Яровая.

Законопроект также позволяет выступать заказчиками целевого обучения стратегическим и системообразующим организациям, организациям приоритетного научно-технологического развития, «в том числе в сфере важнейших наукоемких технологий».

Кроме того, заказчиками целевого обучения смогут выступать организации пищевой и перерабатывающей промышленности, определенные Минсельхозом России. По мнению И.Яровой, это крайне важно для кадрового обеспечения ключевых направлений отечественной экономики, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности.

Вице-спикер подчеркнула, что инвестиции государства в целевую подготовку кадров «должны соотноситься со стратегическим развитием страны, регионов и обеспечивать подготовку действительно востребованных в профессии, науке и экономике специалистов». Она также напомнила, что в мае 2024 года вступили в силу нормы закона об открытом и доступном механизме целевого набора. По словам И.Яровой, выступившей одной из авторов инициативы, в 2024 году благодаря нововведениям «востребованность целевого обучения по всем специальностям кратно возросла — около 224 тысяч заявок абитуриентов при 166 тысячах предложений от работодателей».

В поддержку законопроекта высказались Минобрнауки, Минтруда, Минпросвещения, Минсельхоз и Минпромторг.