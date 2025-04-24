Нас учили помогать, по-другому мы не можем!

С начала специальной военной операции волонтерами движения «Севастопольцы — воинам Z» было отправлено на передовую большое количество гуманитарных грузов, изготовлено 453 маскировочные сети общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Под такой маскировкой можно полностью спрятать пл.Нахимова.

В штабе движения на ул.Кожанова ежедневно кипит работа. По словам общественников, помогать бойцам они будут до полной Победы! Вот неделю назад волонтеры передали бойцам ЗБМПу 810-й бригады машину-буханку.

С первых дней СВО

— В начале марта 2022 года в наш госпиталь начали поступать первые раненые. Необходимо было всё: септики, перевязочные материалы, пластырные повязки. Наши активисты дали клич. Люди сплотились и за свои деньги купили медикаменты. С этого все и началось, — рассказала руководитель волонтерского движения «Севастопольцы – воинам Z» Марина Петрова.

Сначала сборы у волонтеров были небольшими — по три-четыре тысячи в неделю. Что-то люди приносили. Нужно было всё: продукты, одежда, обмундирование. Как-то к активистам обратились военнослужащие 52 радиолокационной роты. Гуманитарную помощь нужно было собрать быстро, за сутки. В этом общественникам помогли сотрудники Первой городской больнице.

— Они сами создали группу, организовали чат и собрали почти 100 тысяч рублей. На эти деньги закупили необходимое. Это была первая крупная поставка на фронт, — вспоминает М.Петрова.

Потом у волонтеров появилось новое помещение. Они начали плести маскировочные сети. Установили три станка, за каждым теперь работает три человека. Кроме обычных маскировочных сетей, неравнодушные люди плетут сети для стволов снайперских винтовок и орудий, маскировку для шлемов, накидки для снайперов и дроноводов.

Маскировочные сети

Сети на фронте нужны. У всех волонтеров, кто их делает, нескончаемые очереди. По словам нашей собеседницы, хоть сети производят и в промышленном масштабе и в России, и в Китае, но станки делают их «плоскими», с набивным орнаментом. Такими сетями можно укрывать крупногабаритную технику в лесу, но на открытых пространствах умные камеры вражеских коптеров распознают их, как искусственное покрытие. А объемные сети, сделанные руками, камера идентифицирует, как природу.

За основу берется рыболовецкая сеть «Дель», в которую вплетаются ленты разного цвета. Ленты сделаны из нетканого материала спанбонд. Раньше его использовали в сельском хозяйстве, как укрывной материал для рассады, но с началом СВО производства перестроили и приспособили для военных нужд. Сейчас его выпускают в большем количестве, он стал плотнее и прочнее, приобрел матовый оттенок, обладает теплозащитой, не выгорает на солнце.

— Мы можем задать маскировочной сети любую цветовую гамму. Бойцы присылают нам фотографии местности для понимания, какой цвет там преобладает. Мастерицы смотрят на фотографию и плетут сеть, соответствующую палитре местности. У каждого мастера свой почерк, по нему можно определить, кто сплел данную сеть или даже ее часть, — уточняет руководитель.

Наши люди

В общей сложности в волонтерском движении «Севастопольцы — воинам Z» состоит три десятка человек, 10 из которых плетут сети. В группе есть бизнесмены, которые на часть от своей прибыли покупают автомобили либо поломанные машины, ремонтируют их или из двух-трех собирают одну.

Например, Евгений Борисович, на базе аккумуляторов делает для фронта повербанки большой мощности. Еще он придумал и собирает установки для очистки воды, работающие от аккумуляторов. В течение часа такая установка фильтрует до 100 литров речной, дождевой или любой воды из водоема.

— Война меняется, становится более технологичной. Меняются и потребности фронта. Вчера мы объявили сбор на дрон. Непросто дрон, а квадрокоптер с камерой и тепловизором для ночной съемки и разведки. Если обычный «Мавик» стоит порядка 280 тысяч рублей, то этот — 550 тысяч. Собрать деньги на дрон надо срочно, — объясняет общественница.

Члены волонтерского движения, которым она руководит, — простые люди: медики, банковские работники, реставраторы, учителя, бизнесмены, пенсионеры.

«Мы все — советские люди. Большинство из нас — севастопольцы. Мы здесь родились, здесь жили наши родители, наши деды защищали страну в годы Великой Отечественной войны. У нас в крови помогать друг другу. По-другому мы не можем. Наши ребята гибнут за нас. Нам люди звонят — мы помогаем», — раскрывает свою жизненную позицию М.Петрова.

После публикаций о работе волонтерского движения, в штаб приходит много новых людей. Несколько раз приходили старушки: слышат плохо, видят плохо, имен не называют, говорят, что дети войны, отдают по 10 тысяч из своих пенсий.

Шефствуют волонтеры и над семейной парой, где жена инвалид, а муж на реабилитации после инсульта. Они помогают резать ленточки. Очень обижаются, когда им не привозят очередную партию для работы. Десятилетний сын одного волонтера тоже любит посещать группу. Он помогает грузить гуманитарную помощь. Однажды приехал после дня рождения — родственники подарили ему деньги. Что-то и сам заработал на фирме у родителей. Всё собранное парень пожертвовал на тепловизор для бойцов.