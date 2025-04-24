Моллюсков не разводили, а рыбу ловили в запретной зоне

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере использования и сохранения водных биологических ресурсов и нашла нарушения в деятельности 16 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Всего по результатам проверки выявлено 21 нарушение закона.

Установлено, что субъекты хозяйствования, заключившие с Федеральным агентством по рыболовству договоры на пользование шестью выделенными в Севастополе рыбоводными участками, более двух лет фактически не осуществляли деятельность на этих участках и не предприняли мер к прекращению договоров.

Выявлены факты ненадлежащего учета объемов вылова водных биоресурсов, а также отсутствия ветеринарно-сопроводительной документации и соответствующих лабораторных испытаний на выловленную и реализуемую населению рыбу.

Некоторые предприниматели не вносили сведения о добытой, транспортируемой и реализуемой ими продукции в федеральную государственную информационную систему «Меркурий», что препятствовало осуществлению ветеринарного контроля. В ряде случаев предприятия не согласовали забор и сброс морской воды для хозяйственной деятельности с органами Росрыболовства.

В ходе проверки выявлены два физических лица и две фирмы, которые вели незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории особо охраняемых природных территорий.

Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор внес 16 представлений и возбудил девять дел об административных правонарушениях.

По материалам прокурорской проверки полицией возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях.