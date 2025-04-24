Колонну автопробега возглавила «Победа»

В автопробеге, стартовавшем за день до этой даты с пл.Нахимова, приняли участие 40 автомобилей, из которых три относятся к категории «ретро». За «Победой» в победный строй встали две «Волги». Эти машины еще до старта оказались в центре внимания прохожих. Владельцы ретро-авто охотно рассказывали о своих раритетах.

«Победа» Михаила Кособокова 1951 года выпуска выглядит, как новенькая. Он признался «Севастопольской газете», что машина требует постоянного внимания и ухода. Но она и не предзназначена для каждодневного использования. Ее нынешнее амплуа — патриотические автопробеги, приуроченные к знаковым датам.

Разумеется, внешний вид его «Победы» отличается от оригинала. В частности, в заводском варианте впереди были сидения диванного типа, а сейчас установлены отдельные кресла для водителя и пассажира. Техническую часть тоже пришлось несколько модернизировать, установив двигатель помощнее «родного».

Юрий Галушко — владелец аквамариновой «Волги» ГАЗ-21» 1966 года выпуска. В его руках машина уже 27 лет, общий пробег — 855 тысяч километров. Говорит, что куда только не ездил в прежние годы: по Украине, по России... В машине сохранены родные руль и двигатель. Разумеется, автомобиль эксплуатируется в исключительных случаях. Однажды возили ретро-свадьбу вместе с еще двумя «Волгами». Ккортеж получился настолько ярким и необычным, что прохожие по дороге в Херсонес встречали его аплодисментами. По словам хозяина, содержать такой автомобиль ему не очень дорого, практически все ремонтные работы он выполняет сам.

Владимир Козуб приехал на своей «Волге» 1965 года выпуска из города Саки, но почти сразу вынужден был заняться небольшим ремонтом. Шутит, что машина на пять лет младше его самого, и вместе они катаются по Крыму, путешествовали в Армению, Грузию, ездили в Белгород.

— Машина прекрасная! Сейчас таких не найдешь, их делали еще наши родители. Таким автомобилям нужны отвертка, молоток и голова! Вот только подъехал, потек патрубок. Приварил, проволокой закрутил и ... едем дальше!» — шутит В.Козуб. Заодно рассказывает, что в таком пробеге участвует уже второй раз, зато в традиционном ралли «Нахимов» 1 мая планирует стартовать уже в десятый.

— Мой задача на сегодня — проехать без поломок и доставить удовольствие окружающим!— признался В.Козуб.

В автопробеге участвовали и современные автомобили. В Subaru Impreza пресс-секретаря Федерации автоспорта Севастополя Александры Бессоновой пассажиром едет сын Саша в специально сшитой защитной форменке.

— К празднику готовы! — весело рапортуют оба.

Ирина Добрышина на Jeep Grand Cherokee — секретарь федерацию автомобильного спорта Севастополя:

— Мы продвигаем автоспорт, привлекаем молодежь к здоровому образу жизни. Второй год подряд принимаем участие в этом автопробеге. Идея Великой Победы актуальна в наши дни, потому мы всем коллективом Федерации выехали поддержать ее!

Мероприятие Севастопольского отделения партии «Единая Россия» поддержали также музыканты эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества: они исполняли песни военных лет.

Под победную музыку и был дан старт. Машины проследовали по центральному городскому кольцу и вернулись на пл.Нахимова.

После этого участники автопробега возложили цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг..

25 апреля в 12.00 на сайте диктантпобеды.рф каждый сможет проверить свои знания и внести свой вклад в сохранение исторической правды.