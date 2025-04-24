Должны отремонтировать 38 фундаментов

Работы на улице Бутакова, 6, начались в середине апреля и, по словам руководителя подрядной организации ООО «Севресурс», будут завершены через две недели.

Многоквартирный дом построен в 1968 году. В рамках региональной программы по капитальному ремонту в прошлом году в этом доме уже выполнили капитальный ремонт фасада, а в этом году, кроме фундамента, отремонтируют и крышу.

— На данном многоквартирном доме проводится капитальный ремонт фундамента. В состав работ входит демонтаж асфальтового покрытия и отмостки, выемка грунта, расчистка и ремонт поверхности фундамента, гидроизоляция, устройство мембраны. После проведения строительных работ будет проведено восстановление асфальтового покрытия и бетонирование отмосток, — перечислил журналистам этапы директор Фонда содействия капитальному ремонту Владимир Новиков.

Основная проблема, по мнению заказчика, — это незаконные пристройки, которые не позволяют подойти к объекту.

— Фундамент дома находится в удовлетворительном состоянии, но требует работ по гидроизоляции. Для выполнения ремонта мы углубляемся до его основания. Но поскольку здесь присутствуют скальные породы, то мы не всегда можем добраться так глубоко. Хотя в некоторых местах углублялись до 2,5 метров, — объясняет процесс генеральный директор ООО «Севресурс» Виталий Аеров.

По его словам, строительные работы идут высокими темпами и будут завершены уже через две недели.

Капитальные работы на фундаментах многоквартирных домов начали проводить в Севастополе прошлом году. На сегодня уже готовы 53 фундамента. План на этот год — 38, причем 11 — уже отремонтированы, девять — в работе.

Как стать первым в очередь на капремонт

Как рассказал «Севастопольской газете» В.Новиков, дома вносятся в региональную программу капитального ремонта департаментом городского хозяйства на основании технических паспортов, имеющихся в управляющих компаниях. А также на основании мониторинга проводимого непосредственно горхозом и управляющими компаниями. Они два раза в год должны делать обследования многоквартирных домов, которые находятся у них в управлении. На основании обследований делается вывод о проценте износа каждого конструктивного элемента дома и по необходимости дом продвигают по очереди «влево» или «вправо».

Также на сроки проведения капитального ремонта влияет собираемость взносов за капремонт с собственников жилья. Соответственно, если в доме проживают сотни семей, то и собираемость в нем значительно выше, чем в многоквартирном доме, построенном раньше, но с меньшим количеством собственников.

Собственники жилья в многоквартирных домах, если их не устраивают сроки проведения капитального ремонта, могут сами заказать независимую строительную экспертизу и получить технические заключения обо всех конструктивных элементах своего дома. На основании такого заключения они могут обратиться в департамент городского хозяйства о переносе капремонта дома на более ранний срок.