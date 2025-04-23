В Крыму ждут туристов на майские праздники

«Наша задача — приложить все усилия, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями», — написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он пообещал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта.

На всех пунктах пропуска на полуостров, включая Крымский мост, введен усиленный режим досмотра.

«Увеличено количество сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Дополнительно задействованы патрули, расширены зоны досмотра, используется современное оборудование для контроля транспортных средств и пассажиров», — отметил С.Аксенов.

Данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности граждан и предупреждение возможных угроз. В связи с этим крымчан и гостей полуострова просят с пониманием отнестись к возможным задержкам и строго следовать указаниям сотрудников на местах.

Проработают вопрос регулирования транспортного потока по трассе Симферополь – Ялта, где сейчас идет масштабный ремонт. В период курортного сезона основные строительные работы подрядчик должен выполнять в ночное время.

В этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов, в Крыму нет. В отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью.

Туристско-информационный центр Крыма расположен на АЗС перед Крымским мостом (станица Тамань, М-25, 26-й километр, 2а) и на железнодорожном вокзале в Симферополе.

Бесплатная телефонная горячая линия Минтуризма РК — 8-800-511-80.