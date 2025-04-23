Турнир по шашкам проведут в честь 80-летия Великой Победы

Федерация шашек Севастополя объявила о проведении 11 мая открытого городского турнир по русским шашкам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир пройдет в Малой академии наук по адресу: проспект Генерала Острякова, 163.

В турнире могут принять участие юные спортсмены в возрасте от 6 до 20 лет (по категориям). Взрослые участвуют без ограничения возраста.

Организаторы предупреждают, что количество участников ограничено. Поэтому приглашают предварительно зарегистрироваться до 14.00 8 мая, перейдя по ссылке: forms.yandex.ru/u/68069fc5... При достижении предельного количества участников, регистрация может быть закрыта.

Положение о турнире доступно по ссылке clck.ru/3LbSFa

«Покажите свою стратегию, смекалку и волю к победе! До встречи за шахматной доской! – призывают устроители турнира.

Начало турнира – в 10.00.