Севприроднадзор предупреждает: в траве спят зайцы!

С конца марта по начало мая появляются на свет первые зайчата. Они находят убежище в зарослях травы, под кустами, в глубоких бороздах и на опушках леса. В это время особенно важно соблюдать предельную осторожность при сжигании сухой растительности, поскольку неосторожное обращение с огнем может не только уничтожить растительность, но и стать причиной гибели молодых животных.

Севприроднадзор предупреждает, что сжигание сухой травы может стать стихийным бедствием и привести к нарушению экосистемы.

Экологи призывают жителей Севастополя строго следовать правилам пожарной безопасности:

— регулярно очищать территорию вокруг дома от сухой травы и мусора, чтобы избежать возможных возгораний;

— при выезде на природу иметь при себе средства пожаротушения: воду, огнетушитель и лопату;

— строго соблюдать инструкции при разведении костров в специально отведенных местах;

— объяснять детям правила безопасного поведения на природе и недопустимость игр с огнем.