Откорректированный проект КОС «Южные» будут обсуждать

Департамент архитектуры Севастополя объявил о проведении общественных обсуждений внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории для строительства канализационных очистных сооружений «Южные».

Проектируемая территория расположена в Гагаринском муниципальном образовании города Севастополя в границах кадастровых кварталов 91:02:004002, 91:02:005001, 91:02:005002, 91:02:005003.

Основанием для корректировки документации по планировке территории послужила корректировка проектной документации по объекту — размещен напорно-самотечный канализационный коллектор диаметром 1200 мм с основной и резервной нитками. При разработке использованы актуальные данные Единого государственного реестра недвижимости, определены границы образуемых земельных участков. На период строительства коллектора предусмотрено установление сервитута.

Обсуждать изменения будут в интернете до 20 мая. Соответствующая Документация будет доступна в течение 15 дней с 30 апреля.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подавать в департамент архитектуры могут только правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в границах указанных кадастровых кварталов.

КОС «Южные» начали строить еще в советское время в Камышовой бухте, но затем строительство было приостановлено. Достраивать начали в 2017 году, но это привело к большому финансовому скандалу, вызванному не вполне понятной пропажей двух миллиардов рублей и банкротством подрядчика. В итоге были возбуждены уголовные дела, подрядчика поменяли, а проект почти полностью переделали. Последнее привело к увеличению сметы с шести до 20 миллиардов рублей. В апреле 2025 года произошла уже третья смена подрядчика, и опять по причине банкротства предыдущего.