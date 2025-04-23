«Огурец» станет частью Малого южного объезда Севастополя

Реконструкция развязок на пр.Острякова, «Огурец» и в Камышовой бухте создаст новый южный объезд города с высокой пропускной способностью, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

«Два крупных проекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог имеют стратегическое значение и высокую транспортную значимость для развития региона. [В том числе] проект создания транспортных развязок. <...> Цель проекта — создание «Малого Южного объезда» города Севастополя, который позволит связать порт в Камышовой бухте с трассой «Таврида», — ответили в правительстве на запрос о том, какие объекты планируется построить по госпрограмме развития Крымского полуострова в 2026–2030 годах.

Поясняется, что новые развязки появятся в районе существующего въезда в город со стороны Балаклавского шоссе. Их планируется обустроить на месте двух уже существующих перекрестков.

В правительстве Севастополя подчеркнули, что развязки позволят не только обеспечить бесперебойное движение в уже существующих створах, но и закладывают запас пропускной способности на перспективу для прямого проезда от порта в Камышовой бухте в более северные районы города — ранее сообщалось, что там планируется строить новый жилые кварталы и даже перенести административный центр, а также в более северных бухтах расположена портовая инфраструктура.

В настоящее время оба перекрестка загружены, в час пик они являются местом заторов. Один — крестообразный, на котором смыкаются четыре дороги: Балаклавское шоссе, ведущее в город от окончания трассы «Таврида», подъезд к парку «Максимова дача» и частному сектору в его районе, проходящий через крупный спальный район и ведущий в центр проспект Генерала Острякова, а также съезд к крупному рынку и второму перекрестку. Второе пересечение дорог выстроено по принципу кругового движения, здесь сходятся выезд от первого перекрестка, улица Хрусталева (фактически — дублер проспекта Генерала Острякова), ведущее к Камышовой бухте и недавно отремонтированное Камышовое шоссе с большой пропускной способностью, съезд на ведущее к частному сектору и курортным районам Монастырское шоссе и съезд с Балаклавского шоссе.

Второй проект касается региональной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья: она ведет мимо порта к юго-западной оконечности полуострова, где расположены военные части и крупный спальный микрорайон вокруг них.

«[Проект] включает реконструкцию существующей дороги и строительство двухуровневой транспортной развязки. Реализация мероприятия позволит развести транспортные потоки Казачинского и Фиолентовского шоссе (оба ведут к спальным районам и пляжным зонам), разгрузить улично-дорожную сеть», — пояснили в правительстве города.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.