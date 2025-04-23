Минпросвещение должно объяснить выбор продуктов для школьных буфетов

Депутат Государственной Думы обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой объяснить, как происходит формирование списка продуктов для продажи в школьных буфетах.

«Для информирования граждан прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить дать разъяснения о порядке формирования перечня товаров и видов горячего питания, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора данной продукции», — указала министру депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева.

Она подчеркнула, что родители обеспокоены очевидным преобладанием в меню продуктов, содержащих большое количество сахара, таких как выпечка, фастфуд, сладости и сладкие напитки. В комментарии ТАСС К.Горячева объяснила, что именно в школьные годы формируются пищевые привычки и если в это время нормой станет питаться булочками и лимонадом, то изменить эти пристрастия во взрослом возрасте будет в разы сложнее.

«Школьное питание должно быть не просто формальностью, а реальным элементом заботы о здоровье детей», — уверена депутат.