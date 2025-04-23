Масштабные учения по защите от диверсантов устроят от Феодосии до Фороса

Крымчан и туристов просят сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.

Военнослужащие, силовики и сотрудники правоохранительных органов проведут 24 апреля учения на курортном южном побережье Крыма, отрабатывая действия по защите региона от высадки диверсионных групп.

«В прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур с целью отработки противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Район учений будет заблокирован с 9.00 до 15.00, будут проводиться досмотровые мероприятия.

«Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации», — написал С.Аксенов.