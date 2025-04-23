В рамках Всероссийского дня приема ЛДПР координатор Севастопольского отделения, вице-спикер Законодательного Собрания города Илья Журавлев провел прием граждан. На нем основными вопросами стали нерешенные проблемы участников СВО.

В числе обратившихся — участники специальной военной операции. Один из них попросил у партии помощи в реализации своего права на получение земельного участка в соответствии с действующим региональным законодательством.

Были и другие обращения, связанные с исполнением на практике социальных гарантий для участников СВО и членов их семей. Например, отдельное заявление поступило на имя председателя ЛДПР Леонида Слуцкого от бойца, служившего в подразделении «Шторм Z». Выполняя боевую задачу, он был ранен , но до сих пор не получил положенную компенсацию.

«Эти обращения — особенно важны. Нам всем нужно понимать, что здесь речь идет о людях, которые рисковали жизнью ради нашей страны, и государство должно выполнить перед ними все свои обязательства. Мы самым тщательным образом разбираемся в каждом конкретном случае и, конечно же, будем добиваться необходимых решений», — отметил И.Журавлев.

Говоря о работе севастопольского отделения ЛДПР, эксперты отмечают, что И.Журавлев вообще уверенно держит руку на пульсе, адресно и предметно работает с участниками СВО, выполняя тем самым установку на всестороннюю поддержку бойцов как лидера партии Леонида Слуцкого, так и президента Владимира Путина.

Кроме того, наблюдатели констатируют, что ЛППР сегодня — одна из немногих политических партий, кто реальными делами помогает фронту, избегая политического популизма.

Политолог Иван Мезюхо: «Я слежу за личными приёмами севастопольских депутатов от различных партий. Это позволяет понять и оценить, насколько предметно политики работают с самыми животрепещущими социальными вопросами. И если КПРФ и эсеры находятся в кадровом кризисе, что показали последние выборы в Заксобрание Севастополя, то та же ЛДПР доказывает, что она не боится брать на себя решение сложнейших вопросов, связанных с помощью участникам СВО и, что важно, — доводит их до конца. А значит, на предстоящих выборах в Госдуму Илья Журавлев и его коллеги по партии имеют возможность получить значительную поддержку избирателей, для которых тема помощи участникам спецоперации является важным политическим маркером. Ведь Севастополь — это вообще патриотическая столица нашей страны».