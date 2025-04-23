Играют в «Зарницу 2.0»

В Севастополе проходит региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Традиционная советская игра в последние годы приобрела новые черты, при сохранении прежнего смысла: военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Впрочем, кое-что все-таки очень напоминает формат советской «Зарницы», включая песни, под которые маршируют отряды – участники: «А для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай! Труба зовет, труба не ждет! Солдаты – в поход!».

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Иван Демидов, в региональном этапе принимают участие команды, победившие на муниципальном уровне: по одной – от района плюс команды от профессиональных колледжей и еще одна – от филиала Нахимовского военно-морского училища МО РФ.

В течение трех дней ребята будут участвовать в различных соревнованиях в своих возрастных категориях: средней (11-13 лет) и старшей (14-17 лет).

В первой участвуют команды Нахимовского училища, школ № 32, 25, 20, 3, во второй – школы № 25, 50, 60. 32, СЕВКИТИП (Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности).

С оговоркой, что на прошлой неделе соревнования проведены и для младших школьников (7-10 лет), победила школа №25. Однако для них региональный этап является финальным.

Кроме строя и песни, зарничники соревнуются в огневой подготовке, знании основ радиохимической и биологической защиты, тактической медицины, военной истории и общевойсковой грамотности. Команды также принимают участие в эстафете и военно-тактической игре.

В последней командам необходимо развернуто ответить на теоретические вопросы. Например, о том, как взводу удержать высоту 76,2 метра до подхода подкрепления.

Командир должен рассказать, как планирует организовать оборону данной высоты, учитывая ограниченные ресурсы и превосходство противника в живой силе и технике, определиться с мерами по защите от авианалета и артобстрела, выработать тактику борьбы с вражескими танками и бронетранспортерами. Кроме того, команда должна решить, как они будут противостоять немецкой пехоте, снайперам, противодействовать диверсантам, а также решить, что нужно сделать для поднятия боевого духа личного состава в условиях тяжелых боев и больших потерь.

– Все эти задачи, связаны с реальными событиями периода Великой Отечественной войны. Ребята должны выстроить верную стратегию. Есть те, кто выстраивает ее правильно, кто-то ошибается. Но это игра! – поясняет И.Демидов.

По каждому этапу выставляются баллы и распределяются места. После трех дней по сумме набранных очков определяется победитель в каждой возрастной категории, которые представят город на следующем, окружном этапе.