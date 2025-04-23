Хотят возродить СПИ и развивать инженерное образование

Развивать инженерное образование в возрожденном Севастопольском приборостроительном институте (СПИ) хотят посредством национальной программы «Приоритет-2030» — дело в том, что Севастопольский государственный университет (СевГУ) является грантополучателем образовательной части этой программы. Ядром инженерного образования планируется сделать возрождаемый Севастопольский приборостроительный институт, сообщает пресс-служба СевГУ.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, помимо научной составляющей в программу заложено усовершенствование подготовки по инженерным специальностям. В первую очередь, эту работу планируется проводить на базе Высшей технологической школы «Севастопольский приборостроительный институт», который с 1 июля 2025 года начнет свою работу в структуре СевГУ.

По мнению ректора, пришла пора вернуться к советским традициям, к образовательному опыту некогда известного во всем СССР СПИ. В то же время он рассказал о внедрении в традиционную высшую школу современных наработок. Речь идет о стажировках студентов на предприятиях с получением практического опыта, вовлечении работодателей в подготовку студентов, оснащение современной учебной материальной базой.