Фонари на набережную Приморского бульвара вернут до августа

За 15,7 млн рублей ООО «Сепроектмонтаж» должно выполнить второй этап капитального ремонта — вернуть на набережную освещение.

Первую часть реконструкции набережной Приморского бульвара выполнял этот же подрядчик.

Почему всё нельзя было сделать сразу, объяснил в январе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ремонт делали за счет федеральной субсидии и «тратить федеральные деньги на освещение мы не могли». Вторым госконтрактом теперь предусмотрено и освещение, и другие недоделки, на которые обратили внимание придирчивые горожане.

Вопрос о капитальном ремонте Приморского бульвара обострился после «шторма века» 27 ноября 2023 года. Тогда покрытие набережной оказалось повреждено во многих местах. Но на выделенную федеральную субсидию плитку заменили лишь на участке от ДДЮТ до ресторана «Маккензи», а по периметру набережной со стороны воды устроили бетонный парапет.

Неудачей капремонта «придирчивые горожане» считают облицовку гранитом подпорной стены из дикого камня в районе Памятника затопленным кораблям. Теперь она стала похожа на стену подземного перехода.