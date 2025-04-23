Артековский автобус попал в аварию

В районе перекрестка Гоголя-Кожанова произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Есть пострадавшие.

По предварительной информации, в дневное время 23 апреля в районе дома №45 по ул.Гоголя автобус «Скания» произвел столкновение с автомобилем «Хонда-Степвагон», следующем впереди в попутном направлении. От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее BMW.

В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

Прокуратура города контролирует ход результаты проверки, которую по данному факту проводят правоохранительные органы.