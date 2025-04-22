Выставку детских работ посвятили 100-летию Дворца пионеров

Всего на выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства во Дворце детского и юношеского творчества представили более 600 детских работ, выполненные в разных техниках: акварель, художественная керамика, оригами, декоративная роспись, цветы из ткани и даже пластилиновая живопись. Это работы сделали ребятами, которые занимаются во всех 20 художественных коллективах Дворца.

Большинство произведений связаны с историей народных промыслов, направлениями, впитавшими традиции русского народа: хохлома. дымковская игрушка, гжель... Многие работы посвящены знаковым датам: 9 мая, Пасха, предстоящему 80-летию Великой Победы, другие – истории Севастополя и столетнему юбилею Дворца.

— Мы прививаем детям на занятиях любовь к своей истории, стараемся развить их творческий потенциал, знакомим с произведениями общемировой культурой, – рассказала педагог дополнительного образования творческого объединения «Художественная керамика» Александра Джепко.

По ее словам, такую выставку во Дворце организуют каждый год, она – своеобразный отчет о достигнутых детьми за год обучения успехах.

Результаты радуют самих детей, их родителей, а также тех, кто сегодня пришел на концерт по случаю столетия Дворца и, конечно, не смог не заглянуть на выставку в главном дворцовом вестибюле.