«Соло мамы» поверили в себя

Женщины, самостоятельно воспитывающие детей, неизбежно сталкиваются с трудностями соло-материнства. Их будни наполнены заботами о детях и близких. Очень часто одинокая мать чувствует себя эмоционально вымотанной, находится в постоянном стрессе, испытывает чувство вины, конфликтует с отцом детей или просто не видит его участия в их воспитании.

Женщины в состоянии одинокого материнства сталкиваются с проблемным поведением детей и испытывают эмоциональную несдержанность. Многие из них недовольны собой, боятся заводить новые отношения, чтобы не навредить детям или пережить вновь неудачный опыт, да и в целом тревожатся о своем будущем.

Проект «Соло мама», который задумала и воплотила в жизнь СРОО «Севастопольские мамы» при поддержке Фонда президентских грантов направлен на решение важных задач: восстановить эмоциональное состояние женщины, восполнить у нее дефицит психологических знаний в области возрастной и семейной психологии, оказать индивидуальную психологическую помощь, а главное — мотивировать на поиск личного предназначения и семейного благополучия.

В ходе реализации проекта были использованы современные методы оказания групповой и индивидуальной психологической помощи. Вызвали особый интерес практические занятия по исцелению «внутреннего ребенка», поиска своего предназначения, работа с метафорическими картами и участие в трансформационной игре. Главная объединяющая нить всех участниц — материнство, поэтому семинары по возрастным кризисам у детей и подростков, а также по проблеме сепарации детей и родителей имели наибольший эмоциональный отклик у участниц. В проекте была учтена особенность «соло мам», которым зачастую не с кем оставить детей даже на несколько часов, поэтому на мероприятия приглашалась сертифицированная няня.

За время участия в проекте было создано вдохновляющее сообщество женщин, оказавшихся в схожих сложных жизненных обстоятельствах и имеющих желание изменить существующее положение вещей в своей жизни.

Всего в проекте участвовало 52 «соло-мамы», которые живут в Севастополе. У каждой грустная история попадания в эту социальную группу. Сравнение результатов диагностики уровня эмоционального выгорания до и после проекта показало, что одиноким женщинам удалось победить свое эмоциональное истощение, укрепить родительские компетенции и снизить деперсонализацию с высокого уровня на низкий. Многие участницы смогли наладить и создать доверительные отношения с детьми, снизили уровень тревоги, освободились от гнетущего чувства вины, улучшили свой внешний вид, получили практические знания по построению гармоничных отношений с мужчинами и поверили в себя и свое счастливое будущее.