Пишут об Индии и СВО

В Морской библиотеке 18 апреля прошла презентация книг писателей-маринистов Владимира Шигина «Распятая Индия» и Сергея Ниткова «И снова в бой».

Авторы — не только капитаны 1 ранга в отставке и членамы Союза писателей России, но и однокурсники по Киевскому высшему военно-морскому политическому училищу.

*Распятая Индия

Вдумчивая публицистика В.Шигина посвящена истории колонизации англичанами Индостана. Автор скрупулезно прослеживает всю историю захвата Индии, начиная с образования Британской Ост-Индской компании. В книге подробно рассматриваются многочисленные войны англичан с индийскими княжествами, внутренняя и внешняя политика Англии в отношении Индии и сопредельных с ней государств, а также организация геноцида против народов Индии, обернувшихся десятками миллионов умерших и погибших.

— Сначала они впустили в Индию английских купцов, за купцами пришел фунт стерлингов, а за фунтом стерлингов пришли английский солдаты. В результате Индия на несколько столетий оказалась порабощенной. Огромных трудов стоило стране освобождение из «дружеских объятий» и до сегодняшнего дня до конца Индия так и не освободилась от британского влияния, — рассказывает о своей книге автор.

По мнению В.Шигина, его новая книга рассказывает, как опасно доверяться англосаксам, и что происходит с теми народами, которые начинают дружить с англичанами и американцами.

И снова в бой

В книгу «И снова в бой!» серии «Zа ленточкой» вошла серия из 17 рассказов писателя-мариниста С.Ниткова о событиях из повседневной жизни моряков-черноморцев, а также морских пехотинцах, служащих в зоне проведения специальной военной операции. Рассказы написаны под впечатлением реальных историй и событий, происшедших за последние три года.

— Я пишу морские рассказы. На одном совещании как-то прочитал донесение, как наш боец подорвал себя грантами. Информация была несколько неопределенной, поэтому, когда я вышел с совещания, решил реконструировать события. Так был написан рассказ «Рядовой Дорохин». С этого всё и началось, — делится впечатлениями о творческом процессе С.Нитков.

Истина, которую автор стремится донести до читателя — настоящие герои живут среди нас.

По официальным данным на Черноморском флоте за участие в СВО 11 военнослужащим было присвоено звание Герой России, пять из них получили звание посмертно.

— Присматривайтесь к людям, это важно. Иногда мы видимся каждый день, здороваемся, общаемся, но даже не представляем, что эти простые люди, живущие среди нас, — истинные патриоты и герои, — просит писатель- маринист.

На презентацию в библиотеку пришли герои морских рассказов С.Ниткова: это действующие офицеры, медики, священники. Один из рассказов «Валькирии севастопольской бухты» посвящен женщинам-военнослужащим, которые в марте 2023 года, исполняя обязанности рейдовой службы на посту наблюдения, сорвали замысел противника, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожив три морских дрона на входе в Севастопольскою бухты.

В сборнике «И снова в бой!» представлены повесть и несколько рассказов однокашника участников презентации — Владимира Макарычева, о буднях простых людей, проживающих в Мариуполе, процессе восстановления города.

Обе книги вышли в свет в издательстве «Вече» в 2025 году. Большая их часть пойдет на комплектование библиотек воинских частей, а также пополнит городские библиотеки.