Начать ремонт кинотеатра «Победа» планируют в 2028 году

Первый открывшийся в послевоенном Севастополе и работающий до сих пор — планируется обновить к 85-летию Победы, сообщили ТАСС в правительстве города.

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия — здания <...> кинотеатра «Победа» — запланировано в 2028-2030 годах. На реализацию мероприятия предусмотрено 450 млн рублей, в том числе 21 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ», — говорится в ответе правительства на запрос ТАСС.

Уточняется, что работы планируется профинансировать по госпрограмме социально-экономического развития Крымского полуострова.

«Кинотеатр Победа находится в рабочем состоянии. При этом учреждение нуждается в проведении ремонта кровли, фасада, подвальных помещений, в замене инженерных сетей. Также требуется замена кресел зрительного зала, проекционного и звукового оборудования. На время проведения работ зрителям кинотеатра будут доступны все услуги в [других] кинотеатрах ГАУК города Севастополя «Севастополькино», — добавили в правительстве.

Кинотеатр построен в 1949 году — через пять лет после освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Он расположен на улице Большая Морская, которая возводилась в рамках единого проекта — ведь город был почти полностью разрушен, уцелели единичные здания, и отстраивать его пришлось фактически заново. Сроки строительства кинотеатра едва не были сорваны, но смена прораба, профессионализм и активность нового руководителя работ, внедрение новых технологий и активная помощь горожан позволили ввести объект накануне 7 ноября, как и планировалось.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.