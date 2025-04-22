Молоко и яйца на рынках проверенные

Как и что проверяют в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенных на рынках, выясняла «Севастопольская газета».

В магазинах молоко, сметана, творог имеют маркировку с данными о продукте, в том числе жирности в процентах. А вот на рынке приходится верить продавцам на слово: вот этот творог — жирный, этот — средней жирности, а вот в этом жира мало. Вам еще предложат его пробовать — выбирайте на свой вкус.

Какова жирность рыночной сметаны, сливок, масла, творога? Чтобы разобраться в этом вопросе «Севастопольская газета» отправилась в Управление ветеринарии города. Наш собеседник начальник отдела лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Елена Лукьянова сразу предупредила, что специалисты их управления не наделены надзорными и контролирующими функциями. Но всё под контролем.

Исследования

— На сегодняшний день в городе функционирует 10 агропромышленных рынков, на которых размещены государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. На их базе специалисты государственной ветеринарной службы проводят ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продукции животного и растительного происхождения с целью подтверждения ее безопасности и определения пригодности данной продукции для пищевых целей, — рассказала начальница отдела.

Все лаборатории, расположенные на городских ярмарках (рынками их считать нельзя из-за несоответствия российскому законодательству), оснащены необходимым современным оборудованием, приборами и реактивами для точного проведения исследований. Все производители продуктов питания, желающие реализовывать свой товар, должны предъявить специалистам лаборатории необходимую сопроводительную документацию. В ней указывается производитель, куда направляется товар, вес партии, наименование продукта и результаты лабораторных исследований, утвержденных приказами Министерства сельского хозяйства.

Обязательные исследования товара проводятся периодически в аккредитованных лабораториях. В Севастополе такие исследования проводят в лаборатории на ул.Бутырская, 9. Оформляются документы в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в электронном виде.

Как контролируют молоко

Ветеринарные врачи на рынках особое уделяют наличию в сопроводительных документах на молоко и молочную продукцию информации о проведении обязательных диагностических и профилактических мероприятий. Так животное должно быть вакцинировано от сибирской язвы, проведена туберкулинизация, исследования на лейкоз, бруцеллез, мастит. Также отражается информация о применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и соблюдение сроков их выведения из организма животных.

Кроме этого в аккредитованных лабораториях делают радиологические исследования, исследования на токсические элементы, микроорганизмы, в том числе и патогенные микробы, антибиотики. Если все документы в порядке, врач приступает непосредственно к осмотру товара. Специалисты на ранках смотрят на органолептические показатели: консистенция, вкус, цвет, запах, кроме этого проверяется массовая доля жира, белка, плотность, кислотность, оборудование для хранения. Не реже одного раза в 10 календарных дней берутся пробы на содержание соматических клеток и массовая доля СОМа — исследование животного на мастит, для исключения попадания воспаленных клеток молочной железы в молоко.

Проба отбирается произвольно из партии молочной продукции. С маслом, сметаной, сливками процесс проверки идентичный. Здесь важно отметить, чтобы торговать на рынке фермер, частный предприниматель или физическое лицо должны ежегодно проводить профилактические и диагностические исследования животного, а также его вакцинацию. Одним словом, заботиться, о здоровье коровы или козы.

Е.Лукьянова объяснила, что сказать, какой жирности творогом или сметаной торгует продавец может только производитель, поскольку в лаборатории устанавливают допустимую жирность продукта, определенную утвержденными нормами. Так нормы жирности для питьевого молока, в процентах — от 0,1 до 9,9; сливок — от 10 до 34; кисло-молочных продуктов — от 0,1 до 9,9; сметаны — от 10 до 58; творога — от 0,1 до 35; сливочного масла — от 50 и более.

Также по требованиям технического регламента, каждый продавец, который реализует сырое молоко, должен предупреждать покупателя о необходимости его кипячения, иметь доступную информацию о месте и дате производства молока.

Самое большое количество точек по продаже молочной продукции в Севастополе размещены на Центральном рынке и на рынке 5-го километра.

Яйца отборные и поменьше

Порядок допуска яиц в свободную продажу на рынках такой же, как и для молочной продукции. Партия товара исследуется по органолептическим показателям. Проверяется состояние скорлупы, запах, состояние желтка, воздушной камеры и ее высота. Цвет желтка и плотность скорлупы зависят от кормления птицы. У молодых курочек яйца мельче, а скорлупа тоньше. Кроме этого курочек обязательно проверяют на вакцинацию от птичьего гриппа, болезни Ньюкасла. А также сами яйца — на присутствие радионуклидов, токсических элементов, микроорганизмов, сальмонеллы, а также на антибиотики.

При этом свободный выгул птицы с 1 марта в России запрещен. На свободном выгуле птица может контактировать с дикой, что чревато заносом в хозяйство заразных болезней животных. Птицы выращиваются в клетках, загонах или загороженных пространствах.

Е.Лукьянова заверила, что все специалисты управления и подведомственных лабораторий делают все, чтобы обеспечить покупателей безопасной и качественной продукцией.

Интересно, что на рынки Севастополя молочную продукцию и яйца в основном привозят соседи — из Республики Крым. Местных производителей творога и сметаны всего 11, а яиц — только два.