«Хуанхэ» на Симонка поручено убрать

К недавно построенному модульному физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) на улице Симонка надо проложить дорогу. Такое поручение дано 21 апреля на заседании городского правительства.

Таким образом губернатор отреагировал на пост в соцсети о том, что один из подходов к ФОКу после дождя превращается в огромную, труднопроходимую лужу.

Из объяснения замгубернатора Игоря Михеева следует, что существует официальный подъезд к ФОКу, с КПП и рамками, а дорога, о которой идет речь, является пожарным заездом

– Если мы там создали объект, к которому разными способами стремятся дети, то «Хуанхэ», которая образуется там после дождя, выглядит не очень комфортно. Посмотрите вместе с департаментом транспорта, чтобы у вас на контроле была эта ситуация. Потому что объект социальный, – сказал глава города.

Он также поручил и.о.директора департамента транспорта Станиславу Таматаеву решить, какие работы нужно произвести вокруг объекта: заасфальтировать или хотя бы засыпать.

Одновременно он обратился к своему первому заму Алексею Парикину с просьбой при вводе новых объектов оценивать окружающую инфраструктуру.

– Чтобы не получилось, что современный красивый объект, а к нему ни подплыть, ни подлететь никак невозможно, – подытожил губернатор.