Дворцу пионеров — век!

Празднование 100-летнего юбилея Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества (Дворца пионеров) растянулось на два дня: сначала большой концерт на сцене Театра им.Луначарского, после — домашние мероприятия для друзей в самом ДДЮТ.

Первый день наполнен особой торжественностью и волнением. На площадке перед театром — предпраздничная суета: юные артисты с зачехленными костюмами стайками спешат к служебному входу готовиться к выступлению. Разве что ненадолго останавливаются, чтобы сделать фото в столь торжественный день со своими преподавателями. В том числе, ветеранами. Некоторые их них стояли у самых истоков. Например, композитор и дирижер Борис Миронов, написавший музыку гимна севастопольских школьников «Мы — севастопольцы!» и еще с десяток песен о городе-герое.

ДДЮТ сегодня — это целый век детского творчества и любви к городу. За это время столько всего случилось! Начиная с того самого 22 апреля 1925 года, когда в Севастополе был создан Центральный пионерский клуб.

Как рассказал нынешний директор Дворца детского и юношеского творчества Александр Осокин, ровно век назад начала работать детская организация, которая занималась детьми, развивала в них творчество, прививала любовь к Родине.

— Тогда в городе появилась возможность занять детей чем-то полезным, — сказал А.Осокин.

Этим полезным стали все виды творчества: художественное, хореографическое, вокальное. В течение последующих лет организация неоднократно меняла названия и помещения.

Так, после Великой Отечественной войны полуразрушенное здание Института физических методов лечения имени Сеченова в самом центре города на пр.Нахимова, 4, восстановили в качестве Дворца пионеров. Торжественное открытие состоялось 22 апреля 1962 года.

Со временем Дворец пионеров переименовали в Дворец детства и юности, а затем во Дворец детского и юношеского творчества. Это название он сохраняет и теперь.

— Сегодня во Дворце работают 40 детских объединений, 18 коллективов носят звание «Образцовый». В том числе три оркестра, 17 кружков художественного творчества, два театра. Ежемесячно приходят сведения о победах наших ребят в различных международных и Всероссийских конкурсах, — продолжил А.Осокин.

Вековой юбилей стал поводом для награждения преподавателей за многолетний труд и достигнутые результаты. Наградили тех, кто проработал во Дворце не менее 10 лет, чьи успехи неоспоримы и подтверждены многочисленными дипломами воспитанников.

На вопрос, что делается для развития ДДЮТ сегодня, А.Осокин отметил улучшение технического оснащения учреждения: появился свой светодиодный экран, позволяющий сопровождать проведение любого мероприятия, приобретены две видеокамеры, изготовлены новые костюмы для выступлений.

А.Осокин также отметил, что сегодня во Дворце постоянно занимаются 3650 ребят и еще 1300 в текущем году охвачены краткосрочными программами.

Несколько прояснил директор и вопрос о перспективах ремонта здания Дворца, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. По его информации, в 2028 году будут выделены 85 миллионов для разработки проектно-сметной документации. После этого станет понятно, сколько денег потребуется на сам ремонт.