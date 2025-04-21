В 2026 году благоустроят лишь четыре территории

Голосовать за общественные пространства предлагается не по муниципальным округам, а по районам Севастополя.

21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году в Севастополе будет выбрано лишь четыре объекта благоустройства, хотя в прошлые годы выбирали 10 — по одному на каждый муниципальный округ. В этот раз голосовать нужно по городским районам. Их в Севастополе четыре: Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нахимовский.

В Гагаринском и Ленинском районах на выбор предложено по восемь территорий. В Балаклавском и Нахимовском (в эти два района включены и все пригородные села, да еще и город Инкерман) — по 12.

Еще одна особенность голосования этого года: голос свой можно отдать за территорию в любом районе Севастополе, без привязки к месту проживания.

Голосование продлится до 12 июня, проголосовать может любой житель Севастополя старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе http://za.gorodsreda.ru/, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также в общественных местах с помощью волонтеров, которые заодно расскажут о предложенных территориях.

Выбранные территории будут благоустраивать в 2026 году.