С 1 июня заработает инспекция по неправильной парковке

На заседании правительства Севастополя 21 апреля было принято постановление, в рамках которого расширили полномочия департамента транспорта. Его сотрудники смогут рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

Как пояснил руководитель департамента транспорта Станислав Таматаев, основная цель расширения полномочий — усиление контроля за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств. Изменения стали возможны благодаря соглашению, подписанному губернатором Севастополя и Министром внутренних дел РФ в октябре и утвержденному Правительством РФ в ноябре 2024 года.

В департаменте появится новое подразделение — Инспекция административной практики и контрольной деятельности. Ее четыре сотрудника будут выявлять неправильно припаркованные автомобили во всех четырех районах города. Севавтодор отвезет такие транспортные средства на штрафстоянку на ул.Мечникова. Там еще один инспектор будет ждать водителей. Свои автомобили они смогут забрать после составления админпротокола.

Всего же в инспекции должно быть 12 человек: пять инспекторов, руководитель, расследователи и сотрудники, которые в судах будут отбиваться от водителей, несогласных с выписанными штрафами.

Экипировку для инспекторов — жилеты и нагрудные видеокамеры — еще не закупили, а базы данных департамента транспорта пока не интегрировали с базами данных ГИБДД. На всё это В.Таматаев попросил у губернатора два месяца.

В ответ Михаил Развожаев поручил обеспечить полную готовность инспекторов к исполнению полномочий к 1 июня.