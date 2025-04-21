Предлагают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

И не только огнестрельное оружие, а еще боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, говорится в постановлении, принятом 21 апреля на заседании правительства Севастополя.

По словам директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, это нужно для профилактики преступлений и происшествий и для противодействия незаконному обороту оружия. Для этого в департаменте создали соответствующую комиссию, совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел.

— Это всегда было, просто сейчас актуализирована стоимость вознаграждения, — отреагировал губернатор Михаил Развожаев.