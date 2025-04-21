По сети железных дорог Новороссии в Севастополь прибыл первый поезд

Первый контейнерный состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3000 км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда, сообщили в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдор)

Подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям ведется с февраля. Проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.

«Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — отметил генеральный директор Росжелдора Михаил Гончаров.

Запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению оператора железных дорог Новороссии к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.