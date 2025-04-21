По сети железных дорог Новороссии в Севастополь прибыл первый поезд
В Крым запущены регулярные контейнерные перевозки железнодорожным транспортом.
Первый контейнерный состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3000 км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда, сообщили в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям ведется с февраля. Проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.
«Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — отметил генеральный директор Росжелдора Михаил Гончаров.
Запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению оператора железных дорог Новороссии к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.