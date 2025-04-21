Молодых ученых будут стимулировать деньгами

Молодых ученых и аспирантов будут стимулировать к проведению перспективных научных исследований выплатой стипендий. Законопроект об этом одобрен 21 апреля на заседании городского правительства.

Всего предполагается отобрать 30 молодых севастопольских ученых, которым будут выплачивать стипендию в размере 50 тысяч рублей ежемесячно в течение года. Отбор стипендиатов будет производить специальная комиссия, в состав которой войдут представители всех городских высших учебных заведений и научных учреждений. Начать выплачивать стипендию планируется с 1 сентября текущего года.

В дальнейшем общую сумму выплат будут закладывать в ежегодный бюджет Севастополя.

Законопроект планируется в ближайшее время внести на рассмотрение заксобранием.