Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки в любое время

На заседании правительства 21 апреля утвержден порядок бесплатного посещения многодетными семьями музеев, выставок, а также льготного посещения театральных представлений и концертов в подведомственных городскому департаменту культуры учреждениях.

Речь идет о праве на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок многодетными семей, независимо от места их проживания и на условиях, которые определены в субъектах РФ.

В Севастополе члены многодетных семей смогут бесплатно посещать музей им.Крошицкого и организованные в нем выставки, причем в любые дни и часы работы музея. Ранее на это был выделен один день в месяц.

Такая льгота также будет действовать в федеральных музеях: в Музее обороны Севастополя, историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», в Российской государственной галерее, а также в музеях Министерства обороны — Михайловская батарея и Музей КЧФ.

— Для бесплатного посещения музеев необходимо предоставить двухмерный штрих-код, содержащийся в электронном удостоверении многодетной семьи, а для льготного посещения театров и концертов — удостоверение многодетной семьи установленного образца, — пояснила директор городского департамента культуры Анжела Сумакова.

Она также отметила, что право на льготное посещение театральных представлений и концертов не предусматривает экскурсионного обслуживания. Льгота также не распространяется на посещение коммерческих выставок, концертов и театральных представлений, организуемых на площадках музеев и учреждений культуры сторонними организациями.