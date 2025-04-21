Место под приют для бродячих животных еще не выбрано
Поиск подходящих площадок продолжается.
Департамент архитектуры ответил на запрос «Севастопольской газеты» сообщил, что «в настоящее время окончательное место под строительство приюта для бездомных животных в Севастополе еще не определено».
Отмечено, что для этих целей рассматривается несколько площадок. Правда, о расположении территорий не говорится.
«Официальная информация будет доведена до севастопольцев после принятия решения», — подчеркнули в департаменте.
С 2020 года и по настоящее время система контроля численности бродячих собак в Севастополе отсутствует, регулярный отлов и программа по стерилизации не работают. В начале марта 2025 года в ходе прямого эфира на телеканале СТВ губернатор Михаил Развожаев опять пообещал, что в ближайшее время власти урегулируют вопрос о предоставлении земли под приют для безнадзорных и потенциально опасных животных.
В начале апреля появилась информация , что под собачий приют уже выделено 2,5 га земли в Верхнесадовском муниципальном округе. «Севастопольская газета» и просила департамент архитектуры прокомментировать эту новость.