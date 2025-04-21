Место под приют для бродячих животных еще не выбрано

Департамент архитектуры ответил на запрос «Севастопольской газеты» сообщил, что «в настоящее время окончательное место под строительство приюта для бездомных животных в Севастополе еще не определено».

Отмечено, что для этих целей рассматривается несколько площадок. Правда, о расположении территорий не говорится.

«Официальная информация будет доведена до севастопольцев после принятия решения», — подчеркнули в департаменте.

С 2020 года и по настоящее время система контроля численности бродячих собак в Севастополе отсутствует, регулярный отлов и программа по стерилизации не работают. В начале марта 2025 года в ходе прямого эфира на телеканале СТВ губернатор Михаил Развожаев опять пообещал, что в ближайшее время власти урегулируют вопрос о предоставлении земли под приют для безнадзорных и потенциально опасных животных.

В начале апреля появилась информация , что под собачий приют уже выделено 2,5 га земли в Верхнесадовском муниципальном округе. «Севастопольская газета» и просила департамент архитектуры прокомментировать эту новость.