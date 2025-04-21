Крымчанин задержан за передачу СБУ данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что житель Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова», — цитирует сообщение ЦОС ТАСС.

Подозреваемый дает признательные показания.

На видео, распространенном ЦОС, задержанный рассказал, что в сентябре 2022 года на него через Telegram вышел его бывший одноклассник, который, вероятно, был сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он стал просить выполнить определенные задания — съездить в Гвардейское и зафиксировать все, что там будет происходить на аэродроме, сообщать о проходящих через железнодорожный вокзал в Симферополе эшелонах, если встретится техника ПВО, радиолокационные станции, — сообщить, в каком месте он их видел.

«В конце марта мы поехали с супругой в Никитский ботанический сад. После Никитского ботанического сада возвращались через Форос. Я предложил заехать в Форос прогуляться по парку. Гуляя в парке, мы увидели оборонные сооружения, то есть мешки, уложенные там в виде бойницы. Я это все сфотографировал и через неделю отправил ему фотографии», — рассказал задержанный.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), он заключен под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы, напомнили в ФСБ.