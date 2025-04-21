К 9 мая дополнительно выплатят по 6 тысяч рублей

К Дню Победы 9 мая 1370 ветеранам некоторых категорий дополнительно выплатят по шесть тысяч рублей. Такое решение принято 21 апреля на заседании правительства Севастополя.

Как пояснила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, речь идет о дополнительных средствах, полученных по линии соглашения с правительством Москвы. В число получателей единовременной материальной помощи вошли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, супруги умерших ветеранов.

— Мы подготовили все документы, выплаты будут произведены к 9 мая, — пообещала Е.Сулягина.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной уже получили по 200 тысяч рублей участники и инвалиды войны, а также Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», Герои Соцтруда за труд в период 1941-1945 годов. По 50 тысяч рублей получили жители осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Для тружеников тыла и супругов погибших (умерших) инвалидов или участников Великой Отечественной войны выплата составила 20 тысяч рублей, для детей войны — пять тысяч рублей.