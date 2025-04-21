Дома 156 льготников догазифицируют бесплатно

На заседании правительства Севастополя 21 апреля принято постановление о порядке догазификации домов льготных категорий граждан. Согласно документу, они получат субсидию на покупку и установку газового оборудования, а также проведение работ социальной догазификации.

Принятым постановлением снимаются ограничения по срокам реализации, теперь компенсация льготным категориям граждан будет предоставляться вне зависимости от даты заключения договора.

— Раньше позволялась компенсация только по договору 2023 года. Сейчас это ограничение снято, — пояснила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

Она же уточнила, что льготная догазификация положена гражданам 10 льготных категорий:

— ветераны Великой Отечественной войны;

— ветераны боевых действий;

— инвалиды Великой Отечественной войны;

— инвалиды боевых действий;

— члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

— участники специальной военной операции и члены их семей;

— инвалиды первой группы;

— лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами;

— многодетные семьи;

— малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми.

— Результат использования субсидии — это обеспечение заключения договоров между физическими лицами и газораспределительной организацией. Значение результата использования субсидии устанавливается количество договоров на 2025 год с учетом софинансирования из федерального бюджета, — сказала В.Лисовская.

По ее словам, все 156 договоров уже заключенны.