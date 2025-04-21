Бывший адвокат обвиняется в мошенничестве с земельными участками

Следователи следкома завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Севастопольской коллегии адвокатов. Женщина обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что к адвокату обратились жительницы Москвы и Анапы — собственницы земельных участков, приобретенных на территории Севастополя. Одна приобрела пять земельных участков на ул.Рубежной и Челнокова, вторая — участок на ул.Челюскинцев. Земли предназначались для индивидуального жилого и дачного строительства, строительства на приусадебном участке, однако обвиняемая пообещала клиенткам изменить вид их разрешенного использования на виды «малоэтажная многоквартирная застройка», «гостиничное обслуживание», «магазины, общественное питание и гостиничное обслуживание».

В общей сумме адвокат получила от землевладелиц более 11 миллионов рублей, не намереваясь исполнить взятые обязательства. Письменные договоры об оказании данных услуг с потерпевшими она не заключала.

Клиентки, заподозрив мошенничество, в апреле 2024 года обратились в правоохранительные органы, после чего противозаконная деятельность адвоката была пресечена сотрудниками УФСБ России. Под тяжестью представленных следствием доказательств она признала свою вину в полном объеме и возместила пострадавшим причиненный ущерб.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Гагаринский районный суд Севастополя, сообщила пресс-служба прокуратуры города.