В СевГУ написали новые учебники по истории и археологии Причерноморья

Ведущие ученые Севастопольского государственного университета разработали и презентовали новые учебники и научные издания по истории и археологии Причерноморья.

Книги станут важной частью подготовки высококвалифицированных специалистов университета и института общественных наук и международных отношений (ИОНМО), сообщила пресс-служба университета.

«У нас в институте открыта магистратура по направлению «Археология» и одноименная аспирантура. В их рамках начинают выходить университетские учебники, написанные в соответствии с нашим курсом. Первые два учебника, которые мы сегодня презентуем, посвящены археологии Византийского Причерноморья и Археологии пещерных городов — интересных крымских средневековых памятников, которые редко встречаются на пространствах Средиземноморья», — сообщил заместитель директора по научной работе Института истории и археологии Византии и Причерноморья Сергей Бочаров.

Учебник «Археология «Пещерных городов» Крыма» — это системные знания обо всех известных на сегодня «пещерных городах», их археологических характеристиках, истории возникновения и существования. Кроме того, книга содержит обширный историографический очерк, знакомящий с основными научными теориями и дискуссиями о происхождении и хронологии этих объектов.

Второе издание — учебник по истории и археологии Византийского Крыма — раскрывает ключевую роль полуострова в средневековой истории народов современных России, Украины и Белоруссии.

По словам С.Бочарова, при подготовке учебника авторы применили комплексный подход, объединив в одном издании политическую и экономическую историю средневекового Крыма, особенности религий местного населения, а также культурные и этнические процессы, протекавшие на полуострове с VI по середину XIII века.

В следующем году институтом планируется издание еще трех учебников: по археологии Хазарского каганата, археологии Генуэзской Газарии — генуэзских колоний в Северном Причерноморье — и классической археологии.