В Крыму собранный мазут утилизируют микробиологическим методом

Собранный на побережье загрязненный мазутом грунт будет очищен с помощью микроорганизмов. Что нельзя очистить, сожгут.

Процесс утилизации, включающий в себя несколько этапов, проводится лицензированным предприятием на специализированной площадке, сообщили в Минприроды Республики Крым.

Сначала поступивший загрязненный грунт сортируется: отделяются крупные куски мазута, побочный мусор, поступивший с побережья — пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, покрышки, ветки и т. п. После сортировки крупных фракций мазута применяется дополнительное грохочение барабанным грохотом и виброситом для дальнейшей механической сепарации. Происходит отделение от грунта крупных сгустков и кусков мазута, мусора и загрязненной мазутом органики.

Далее оставшаяся основная масса отходов (грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами) в количестве 95% от первично поступивших отходов, подлежит утилизации с помощью биоремедиации — разложение нефти и нефтепродуктов, введенными нефтеокисляющими микроорганизмами. Для этого применяется биопрепарат нефтедеструктор «Ленойл», прошедший государственную экологическую экспертизу.

Вторичные отходы, которые образуются в процессе сортировки, подлежат обезвреживанию термическим методом — сжиганием, как плохо поддающиеся биологической утилизации.

Уже просеяно около 250 тонн собранного грунта, в ближайшие дни первые 50 тонн отходов начнут обрабатываться специальными бактериями. Отходы, которые подлежат утилизации термическим методом, переданы лицензиату для сжигания. Их 16 т, они складированы на твердое покрытие и накрыты полиэтиленовой пленкой. Запаха нефтепродуктов на площадке нет.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате бедствия в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, а потом и побережья Крыма. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами, МЧС и экологами.