В Херсонесе будут угощать богатырским куличом и развлекать живой музыкой
20 апреля в музее заповеднике «Херсонес Таврический» проведут семейный фестиваль «Пасхальная арт-галерея».
В 11.00 на центральной площади посетителям предложат попробовать огромный пасхальный кулич. После этого их пригласят посмотреть изделия ремесленников и, возможно, с их помощью смастерить праздничные сувениры.
В Византийском дворике с 12.00 до 14.00 выступит с концертной программой вокально-хореографический ансамбль «Таврия» Крымской государственной филармонии.
В 13.00 детей и их родителей пригласят посмотреть часовой спектакль театра кукол «Саквояж».
Любители живой музыки смогут бесплатно послушать выступление Максима Перова, который будет играть на трубе и синтезаторе с 14.00 до 15.00.