В Херсонесе будут угощать богатырским куличом и развлекать живой музыкой

В 11.00 на центральной площади посетителям предложат попробовать огромный пасхальный кулич. После этого их пригласят посмотреть изделия ремесленников и, возможно, с их помощью смастерить праздничные сувениры.

В Византийском дворике с 12.00 до 14.00 выступит с концертной программой вокально-хореографический ансамбль «Таврия» Крымской государственной филармонии.

В 13.00 детей и их родителей пригласят посмотреть часовой спектакль театра кукол «Саквояж».

Любители живой музыки смогут бесплатно послушать выступление Максима Перова, который будет играть на трубе и синтезаторе с 14.00 до 15.00.