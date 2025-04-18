Творческих пространств просто нет

После сноса галереи «Зеленая пирамида» в Херсонесе и смены хозяев арт-отеля «Украина» в Севастополе не осталось творческих пространств, где могли собираться вместе таланты и их поклонники — ценители и любители искусства.

— У нас ничего такого нет и город нам ничего предложить не может! — говорит скульптор, заместитель председателя регионального отделения «Союза художников России» Яна Чиж.

Она объясняет, что такие галереи и арт-пространства, как «Зеленая пирамида» и гостиница «Украина», были созданы частными лицами, бизнесменами. Они любили искусство и поощряли творческих людей, помогая им в организации выставок, концертов, пленеров.

По словам художницы, на сегодняшний день даже региональное отделение «Союза художников России» не имеет ни выставочных залов, ни галереи. В проведении выставок им помогают местные театры и некоторые организации культуры.

— Мы сотрудничаем с театром Луначарского. Это, конечно, особое пространство — театральное. В СЦКиИ тоже часто проходят выставки, ДОФ предоставляет свои площадки. Но фактически везде посещение для посетителей ограничено. А творческим людям необходимо общение, — подчеркивает Я.Чиж.

Она уверена, что Севастополю необходимо пространство, где художники, артисты, музыканты могли встречаться, делится своим творчеством, мнениями, впечатлениями.

— Мы все ждем чуда — открытия культурного кластера — театра оперы и балета, но это чудо нас не коснется. Мы это понимаем. Там, где будут назначены директора с материка, там будут и художники с материка. Эту ситуацию может решить только частник, меценат, коллекционер, или это должен быть какой-то частный культурный комплекс — где есть галереи, выставочные залы, зоны отдыха, кафе, — рассуждает зампред севастопольского отделения «Союза художников России».

Она надеется, что предложение членов Союза художников о создании такого арт-пространства на базе мастерской Станислава Чижа когда-нибудь станет реальностью. Тем более, по ее словам, на данный момент земля и помещение бывшей мастерской ее отца вернулись в собственность города. А как это помещение будет использовано в будущем, пока не ясно.

Что было, того больше нет

В апреле стало известно, что гостиницу «Украина» центре Севастополя купил крупный инвестор. Бывший директор и владелица гостиницы Светлана Антоненко больше бизнесом не руководит. Именно под ее руководством и по ее инициативе «Украина» получила статус «арт-отеля». В холле гостиницы на протяжении многих лет регулярно устраивались выставки севастопольских художников, вернисажи, творческие встречи с театральными деятелями и музыкантами.

Новый хозяин намерен вложить деньги в переоборудование и модернизацию отеля, о культурной составляющей бизнеса пока речи не идет.

Печальная участь постигла и другое творческое пространство города —художественную галерею «Зеленая пирамида», которая с 2003 года была одной из важнейших культурных площадок Севастополя. При строительстве музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» здание галереи снесли.