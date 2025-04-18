Стали призерами предметных олимпиад

Две севастопольские школьницы получили призовые места в финальном этапе Всероссийских предметных олимпиад 2024-2025 учебного года.

Ученица 9 класса школы №54 Мария Марченко вошла в число призеров Олимпиады по русскому языку. Заключительный этап олимпиады проходил в Казани.

Отмечена призовым местом Всероссийской олимпиады по экологии ученица 11-го класса той же школы Виктория Макарова. Победителями заключительного этапа стали 24 участника, диплом призера получили 111. Юные экологи на финал съехались в Ульяновск.

Всероссийская олимпиада школьников — ежегодное состязание по 24 предметам, состоящее из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Участвовать в двух последних этапах могут только ученики 9-11 классов (или более младших, если они выполняют задания за 9–11 классы). Именно дипломы этих этапов дают право на поступление без вступительных испытаний на бюджетное место в любой вуз по направлению, соответствующему профилю олимпиады.