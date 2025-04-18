Севастопольских врачей наградили медалью Луки Крымского

Их многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения отмечены высокой государственной наградой.

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписан 16 апреля и опубликован на сайте Президента РФ 16 апреля. Среди награжденных медалью Луки Крымского — четверо врачей из Севастополя: врач скорой помощи Шийде Аблязова, заведующий отделением больницы №4 Денис Лобко, заведующий отделением больницы №9 Геннадий Олиниченко, заведующая отделением больницы №5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталия Тищенко.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручаемая за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого).

Учреждена 19 июня 2020 года указом Президента РФ.