Пожарные опять бегали по лестнице на Фиоленте на скорость

Традиционные соревнования «Легендарный вызов» по скоростному подъему газодымозащитников провели в Севастополе. Пожарные и спасатели из разных регионов России преодолевали 800 ступеней с пляжа «Яшмовый».

Дистанция — это высота 30-этажного дома. Причем бежать нужно было в полной боевой экипировке, включившись в аппараты на сжатом воздухе.

— У нас более 50 участников, в том числе девять девушек. Команды приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Калмыкии, Республики Крым, — рассказал Денис Юрченко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Севастополю.

В общекомандном зачете третье место занял пожарно-спасательный отряд Кронштадтского и Выборгского района города Санкт-Петербурга, второе — у пожарно-спасательного отряда Приморского района города Санкт-Петербурга, первое — у команды ГУ МЧС России по городу Москве.

Быстрее всех прошел дистанцию в средствах защиты органов дыхания и зрения член московской команды Сергей Царев — его время подъема 5 минут 3 секунды. Такой же рекорд был установлен севастопольским участником в 2022 году.

Среди девушек победа досталась сотруднице Пожарно-спасательного отряда Кронштадтского и Выборгского района Санкт-Петербурга Виктории Осинцевой — ее время 6 минут 10 секунд. Севастопольская участница Марина Засыпкина на втором месте в женском зачете.

— В соревнованиях участвую второй раз. Приезжаю, очень нравится, очень здорово, потрясающие виды. Думаю, каждый пожарный должен обязательно приехать, поучаствовать в этих соревнованиях, попробовать свои силы. По сравнению с прошлым годом я результат свой улучшил на 15 секунд. Конечно же, я упорно тренировался, готовился, чтобы показать более достойное время. Приезжая сюда, мы только и думали, как победить командой. Личные результаты как бы на второй план отходят. Главное — это команда, победа в команде, — уверен С.Царев.

— Очень интересная дистанция! Мы приехали, в первый день пришли просто погулять по ступенькам и подумали — вроде как будто бы легко. А сегодня, когда с нагрузкой и в аппарате, было тяжело. На самом деле очень много было моментов, когда хотелось просто встать отдохнуть, отдышаться, либо замедлиться, но как-то удалось перебороть. Не знаешь на такой дистанции, где будет финиш. Когда мы бежим 39 этажей в Санкт-Петербурге, ты хотя бы ориентируешься по этажам, понимаешь, сколько еще до конца, а тут просто бежишь, бежишь... В следующем году планируем свой результат ещё улучшить, — поделилась впечатлениями В.Осинцева.

Соревнования по скоростному подъему газодымозащитников на Фиоленте проводят в Севастополе с 2022 года. Нынешнюю гонку посвятили юбилейным датам — грядущему 150-летию пожарной охраны Севастополя, 80-летию Великой Победы, 35-летию МЧС России и Дню советской пожарной охраны.