Поддержку получит фильм режиссера из Севастополя

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) подвел итоги конкурса документальных проектов. В списке — 60 победителей, в том числе проект режиссера из Севастополя Яны Бех «Между жизнью и смертью».

В заявочной кампании конкурса ФПРК «Россия — взгляд в будущее» 2025 года приняло участие более 250 кинопроектов из 58 регионов РФ. Победителями стали компании из 24 регионов страны. Съемки фильмов запланированы в 30 субъектах РФ, а именно: Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Луганской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях, Чукотском автономном округе, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Саха (Якутии), Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей — по 1,7 млн на производство каждого фильма. Кроме того, победители получат юридическое, продюсерское, информационное сопровождение проектов, а также фестивальное продвижение.

Конкурс «Россия – взгляд в будущее» является флагманским проектом ФПРК и проводится ежегодно, с момента основания фонда в 2022 году. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.