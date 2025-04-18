Обсудили перспективы развития школьных музеев

Как поднять уровень школьных музеев на достойный и помочь их дальнейшему развитию, эти вопросы были рассмотрены на съезде руководителей школьных музеев Севастополя.

На мероприятие пригласили сотрудников Севастопольского центра туризма и краеведения и Севастопольского государственного университета.

Как рассказала заведующая отделом экскурсионной работы Севастопольского музея обороны Ольга Богаченко, на протяжении многих лет главный городской музей курировал городские общественные музеи, в том числе школьные. Теперь эту работу хотят возобновить, расширить и углубить, а заодно попробовать решить кадровый вопрос выявлением школьников, интересующихся историей Севастополя, склонных к музейной работе и готовых сделать ее своей профессией. Такие школьники есть, некоторые даже имеют опыт работы в качестве экскурсоводов.

Пока же организаторы съезда решили осмотреть свои ряды, узнать, чем живет каждый музей, каковы планы и что необходимо сделать для их реализации. В свою очередь, Музей обороны готов оказывать им методическую и консультационную помощь, обсуждать различные выставочные проекты и решать возникающие текущие вопросы.

Целевиков обучат и трудоустроят

Вопрос целевого обучения на базе исторического факультета СевГУ был одним из наиболее интересных для участников съезда.

– Мы пригласили наших сотрудников, которые уже получили образование по программе целевого обучения, уже три года отработали в нашем музее и продолжают это делать, – сказала О.Богаченко.

Нынешних 11-классников также хотят привлечь возможностью получить историческое образование бесплатно и с перспективой дальнейшего трудоустройства. Кроме того, рассматривается вариант совмещения учебы в университете с работой в музее.

Как это было

Почетным гостем съезда стала ветеран Севастопольского музея обороны Нелли Павшенко. Она больше 32 лет проработала в музее и более 20 лет курировала городские общественные музеи.

По ее словам, помощь состояла в методическом сопровождении работы. Специалисты учили общественников методике выявления, учета, хранения музейных предметов, создания экспозиций и проведения экскурсий.

По состоянию на 2013 год, в Севастополе действовали 50 общественных музеев различной ведомственной, государственной подчиненностью. Из них 28 были взяты на государственный учет Минкультом, 12-ти было присвоено почетное звание «народный», три имели подчиненность Черноморскому флоту РФ: судоремонтного завода, военно-морского госпиталя и военных строителей.

Обратившись к теме школьных музеев, Н.Павшенко особо выделила музей 2-й гвардейской армии в школе №9, Межшкольный краеведческий музей, музей «Севастополь в изобразительном искусстве» в школе №18, военно-патриотический музей в средней школе №17.

– Я очень рада, что сейчас наш музей встрепенулся, есть понимание того, что школьными музеями нужно заниматься всерьез. Это не только наша память, но и наша гордость, – подытожила Н.Павшенко.

По словам О.Богаченко, сейчас в городе работает 31 школьный музей.