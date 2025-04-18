Фасад и крышу над «Черноморочкой» должны отремонтировать до конца июля

– Крыша является частью фасада и потому включена в состав работ капитального ремонта фасада. Подрядная организация должна завершить все эти работы до конца июля. В случае, если они их не выполняют, к ним будут применены санкции в соответствии с контрактом, вплоть до расторжения в одностороннем порядке, – сказал В.Новиков.

В свою очередь, ведущий инженер Фонда содействия капитальному ремонту Александр Дьяков добавил, что сейчас продолжаются ремонтные работы многоквартирых домов на Большой Морской, 2 и Большой Морской, 4.

По его словам, по крыше на доме №2 строительно-монтажные работы завершены на 100%, сейчас там идет реставрация балюстрады.

Капремонт дома на Большой Морской, 2 начали в июле 2023 года, закончить в срок, а по контракту это декабрь 2024 года, не получилось. Работы выполняет подрядчик из Ленинградской области ООО «ТСМ-Строй».