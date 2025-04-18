Дорога в Тавриду

Так называется проект, благодаря которому 140 школьников и сопровождающих их педагогов из Херсонской области посетят город-герой Севастополь, чтобы увидеть российскую историю своими глазами.

Проект придумала и организовала общественная организация «Союз матерей Херсонской области» при поддержке Фонда президентских грантов. Принимающей стороной в Севастополе стали «Севастопольские мамы».

История, которую школьники Херсонской области изучали до того момента, как регион вошел в состав Российской Федерации, далека от истинной исторической правды. Научный куратор проекта, кандидат исторических наук Станислав Рузаев провел анализ учебников, которые издавались на Украине в период с 2014 по 2022 год: «Называть то, по чему учились дети, учебниками не приходится. Язык ненависти и ксенофобии, исторические перекосы и фальсифицированная ложь, агрессия и манипуляции — это то, что скрывается за каждым абзацем школьных учебников по истории. Причем переиздавались эти учебники практически раз в два года и с каждым изданием становились все хуже и хуже».

Херсонская область сейчас уже регион Российской Федерации. Организаторам проекта было важно познакомить ребят из соседнего региона не только с историей Севастополя, которая тесным образом связана с событиями их края — Северного Причерноморья. Еще хотелось показать изменения, которые произошли с того момента, как Севастополь вернулся в родную гавань.

Экскурсионная программа построена так, что участников проекта в логической последовательности знакомят со всеми этапами становления и развития Севастополя. Школьники изучают античный период в Старом и Новом Херсонесе, посещают Фиолент, от набережной Балаклавы поднимаются к генуэзской крепости. В программе есть день «Две обороны», когда на Малаховом Кургане и на Сапун-Горе им рассказывают о героических оборонах Севастополя. Организаторы включили в поездку и культурную составляющую — поход в СевТЮЗ на постановки русских классиков.

Пятидневная программа образовательного тура финиширует общением со сверстниками. Участники проекта из Херсонской области рассказывают школьникам из Севастополя о своем городе, обмениваются сувенирами, участвуют в мастер-классах и просто знакомятся. Школьники двух севастопольских гимназий уже гостеприимно встречали у себя ребят из Херсонской области.

В проекте примут участие 140 человек из Херсонской области, завершится он в июле встречей педагогов истории и обществознания для установления межрегионального диалога и сотрудничества.

— Проект получился очень интересным. Для нашей общественной организации это первый опыт приема образовательных туров. Не планируем останавливаться на достигнутом. У нас есть заявки и от Запорожской области, и из ЛНР, где также готовы поддержать проект и отправить ребят в Севастополь — патриотическую столицу России, — рассказала руководитель ОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.